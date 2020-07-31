中國經濟：上半年規模以上互聯網企業收入增14%

中國工信部周四(30日)公布，上半年中國規模以上互聯網和相關服務企業(簡稱互聯網企業)完成業務收入5,907億元人民幣(下同)，按年增長14.1%。

期內，全行業共實現營業利潤521.6億元，按年增長2.8%，扭轉第一季大幅下滑局面，但低於去年同期19.9個百分點，低於同期收入增速11.3個百分點。

全行業完成研發費用313.4億元，按年增長10.7%，增速較第一季提高10.7個百分點，仍低於去年同期18.7個百分點。

至於互聯網企業共完成信息服務(包括網絡音樂和視頻、網絡遊戲、新聞信息、網絡閱讀等在內)收入3,577億元，按年增長16.3%。互聯網平台服務企業(以提供生產服務平台、生活服務平台、科技創新平台、公共服務平台等為主)實現業務收入1,728億元，按年增長13.6%。

互聯網企業完成互聯網接入及相關服務收入212.7億元，按年下降5.8%；完成互聯網數據服務(包括雲服務、大數據服務等)收入87.6億元，按年增長14.3%。

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