差估署：6月私宅售價按月微升　上半年租金跌5.4%

本港住宅樓價回升，差餉物業估價署公布的最新數據顯示，今年6月份私人住宅售價指數報386.1點，較5月份上升約0.1%，已連升兩個月。今年上半年，該指數漲約1.8%。

當局的臨時數據顯示，6月份租金指數報179.4點，按月回升約0.5%，結束連跌9個月的局面。而今年首6個月租金指數跌幅高達5.4%，去年同期上升約1.7%。

至於6月份兩類面積單位樓價走勢同樣向上。當中以而實用面積1,075方呎以上大型住宅單位表現最好。該指數報322.3點，按月上調約2%。今年上半年則升約2.9%。

而實用面積1,075方呎及以下中小型售價指數報388.3點，按月升約0.05%，而首6個月則漲約1.6%。

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