【亂世買金】澳新銀行上調金價目標至2300美元

澳新銀行指出，金價將在攀升至創紀錄水平後繼續上揚，但升勢將取決於經濟信心及投資的需求。高度建設性背景下，將6至12個月目標價提高至每安士2,300美元，在可預見的未來實際收益率為負。

該行又指，黃金仍對利率及通脹高度敏感，地緣政治緊張局勢，以及對全球復甦停滯的擔憂均增強其吸引力，若未來幾個季度經濟景氣好轉，投資者需求持續增長的障礙，或令金價難於升上預期的2,300美元。

另外，天風證券指出，金價與美國實際利率呈「負相關」的關係，名義利率已較低，超高債務規模限制利率上行，通脹已逐步上升，實際利率未來仍有下降空間，而美國實際利率依然處於下行通道，預示本輪金價升勢或延續。

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