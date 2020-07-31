疫情拖累！報告指上半年中企海外併購創十年新低

安永近日發布《2020年上半年中國海外投資概覽》數據顯示，上半年受新冠肺炎疫情影響，中企海外投資延續下降趨勢，全行業對外直接投資549億美元，按年下降4.4%。其中，中企宣布的海外併購總額146億美元，再創10年來同期新低，按年跌40%，第二季跌幅按季大幅放緩，宣布的併購數量248宗，按年減少17%。

安永中國海外投資業務部全球主管周昭媚表示，受到疫情在全球持續蔓延的影響，中企海外投資在2020年上半年大幅下降，原因除了商務考察被限制和目標項目估值面對很大的不確定性外，部分國家的地緣政治風險明顯增加，也影響中企海外投資的意願，企業做決策時亦更為謹慎。

分區域來看，中企在北美洲宣布的海外併購金額為41.8億美元，按年增加15%，成為唯一錄得增長的大洲，主要投向金融服務業、TMT(訊息技術、媒體及電訊業)和採礦與金屬業。美國為本期中企投資的第一大目標國，主要因一筆金額較大的金融科技及支付領域的收購項目。

而中企在歐洲宣布的海外併購金額為24.5億美元，按年下降65%，主要投向TMT、電力與公用事業以及消費品行業。中企在歐洲併購額佔比持續下降，今年上半年為近7年內首次跌到兩成以下。上半年中企對英國投資在歐洲降幅最大，併購金額和數量分別下降99和80%；未來中英關係走向將繼續成為中企對英投資的重要影響因素。然而，按金額計，今年上半年中企對荷蘭、意大利、法國和盧森堡按年均有較大增長。

數據又顯示，亞洲為本期中企海外第一大併購目的地，宣布交易金額70.6億美元，按年下降31%，主要投向消費品、TMT和醫療保健與生命科學行業。上半年中企海外併購前十大目標國家中有一半來自亞洲，其中沙特阿拉伯、新加坡和南韓較受青睞。

周昭媚表示，展望下半年，疫情的控制情況以及疫苗的研發進展也會是影響投資活動多少的重要因素，而未來疫情的防控也將成為企業日常營運管理和海外投資考察的新常態。

周氏建議，中企將地緣政治風險納入常規風險管控框架，密切關注海外國家的外商投資政策變化，短期內關注和中國關係較密切的亞洲及拉丁美洲國家，同時抓住數字科技變革和全球供應鏈重塑帶來的發展機遇，加速引領企業轉型升級並優化國際化布局。

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