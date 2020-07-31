港股格局：姚浩然建議繼續關注新經濟股
2020年07月31日 10:26
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時富財富管理董事總經理姚浩然表示，港股於7月呈先升後回格局，預期中美爭拗陰霾持續下，短期大市將呈拉鋸局面，恒指在24,500點至25,100點水平徘徊，建議投資者繼續炒股不炒市策略，可集中關注新經濟股份。
新股方面，他認為泰格醫藥(03347)IPO招股反應理想，反映市場對於CRO(合同研發機構)行業中長線前景睇好。他相信隨着內地人均收入上升、人口老口等因素推動，藥企將加強研發創新藥，將令提供研究平台的CRO需求上升，其中，康龍化成(3759)可望追落後。
蘋果公司第三財季收入遠勝市場預期。姚浩然認為消息有助市場調高iPhone往後銷售預測，相信將利好一些與其業務關係密切的股份，如瑞聲科技(02018)，惟股份由於過去兩年毛利率明顯受壓，故以目前估值而言，股價已不算吸引，股份只適宜投機性買賣。
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