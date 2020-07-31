港股格局：姚浩然建議繼續關注新經濟股

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，港股於7月呈先升後回格局，預期中美爭拗陰霾持續下，短期大市將呈拉鋸局面，恒指在24,500點至25,100點水平徘徊，建議投資者繼續炒股不炒市策略，可集中關注新經濟股份。

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