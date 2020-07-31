【疫後復甦】南韓6月工業生產按月增7.2%

南韓周五(31日)公布的數據顯示，6月工業生產創11年來最大增幅，幅度遠超過預期。

南韓統計局數據顯示，6月工業生產經季節性調整後較前月增加7.2%，創2009年2月以來最快增速，扭轉了5月下挫7%的劣勢，亦勝於市場預期的2.1%中值。

南韓財政部副部長Kim Yong-beom表示，這顯示了更明顯的經濟改善迹象，加了第3季經濟復甦的可能性。

以細項來看，基於伺服器對DRAM晶片需求上升，南韓最大的出口產品半導體較5月時增長了 3.8%，而汽車和電氣設備的產量增長，更高達22.9%及13.7%。

與去年同期相比，工業生產則小幅下滑0.5%，但低於前值-9.8%及預期值-4.9%。第2季全季工業產出則較前一季7.1%，比去年同期下降5.1%。不過，由於全球疫情未退，可能會在一段時間內繼續為依賴出口貿易的南韓帶來壓力。

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