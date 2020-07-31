【全球股王】Apple季度業績有幾勁？一文睇晒！

蘋果公司(Apple)周四(30日)盤後公布第三季度業績，營收超出華爾街預期，創史上最佳的第三季度營收，刺激Apple股價盤後做好，首度突破每股400美元，盤後收報409.55美元，升24.79美元或6.44%。

Apple行政總裁庫克表示，集團第三季度創紀錄的營收，是由產品和服務兩位數增長，及各自地區業務增長所推動的。在不確定的時期，此一表現證明Apple產品在客戶生活中發揮的重要作用，也證明Apple不斷創新的精神。

到底蘋果第三季度業表現有幾勁，且看以下數據：

- 攤薄後每股盈利按年增長18%至每股2.58美元，營收597億美元；

- 各終端產品表現勝Refinitiv調查分析師預期；

- iPhone營收按年增長1.66%至264.18億美元；

- Mac營收按年增長21.6%至70.79億美元；

- iPad營收按年增長31%至65.82億美元；

- 可穿戴設備、家用設備和配件營收(含AirPods、Apple Watch)按年增長16.7%至64.5億美元；

- 服務營收(含iCloud、Apple Music)按年增長14.8%至131.56億美元

此外，Apple舉行了季報電話會議，內容有以下重點：

● iPhone SE營收帶來驚喜

iPhone營收按年增長1.6%至264億美元，超出市場預期的220億美元。Apple業務有高度季節性，通常第三季度表現最差，但上季創有史以來最佳的第三季度營收表現。

集團財務長Luca Maestri表示，在iPhone SE的幫助下，iPhone的營收好於公司預期。儘管沒有公開預測，但其內部預估顯示，iPhone銷量較前一年有所下降。他又表示，4月時預計今年的表現會更糟，但5月和6月的需求好於預期，公司將需求的增長歸因於幾個互動因素，包括強勁的iPhone SE銷售、持續的經濟刺激，以及全球各地解封的潛在幫助。

他表示，新冠肺炎疫情在4月的前三周最具影響，在5月和6月，公司看到世界各地需求的顯著改善，這歸功於iPhone SE的成功推出和經濟刺激計劃。

● 2016年定下服務營收目標提前達到

Apple第三季度服務營收按年增長14.8%至131 億美元，Apple TV+、Apple News、Apple Arcade和App Store訂閱皆推動服務營收增長。

2016年Apple宣布，計劃到2020年底將其服務營收翻倍，公司如今已提前6個月實現這一目標，服務營收在每季幾乎都保持逾15%增長。

Luca Maestri表示，整體而言，該公司目前擁有5.5億付費訂閱用戶，按年增長1.3億。公司預計，到2020年年底，付費用戶將超過6億。

● 疫後大中華區營收有所增長

Apple大中華營收為93.3億美元，去年同期為91.2億美元，公司成功突破疫情逆勢，業績增長1.9%。

● 各地區營收表現

美洲營收為270.18億美元(去年同期250.56億美元)

歐洲營收為141.73億美元(去年同期119.25億美元)

大中華營收為年增2%至93.29億美元(去年同期91.57億美元)

日本營收為49.66億美元(去年同期40.82億美元)

亞太其餘地區營收為41.99億美元(去年同期35.89億美元)

Luca Maestri表示，全球各地的需求都很強勁，包括大中華區季度業績創下新高。

● 股票分拆計劃

Apple周四宣布，計劃在8月底執行股票分拆計劃，董事會已批准了以1拆4建議，以促使更多的投資者可以更容易地購買蘋果公司股票。

這是Apple第五度實施股票分割計劃，預料這能增加股票在外流通數，以降低價格、提高流動性，刺激散戶對其股票需求，而且不會影響到公司股本總額，此消息激勵Apple盤後股價突破400美元大關。

● 5G新手機延遲上市

Apple周四證實新款5G iPhone可能不會像以往那樣在9月份發布。Luca Maestri表示，如大眾所知，集團去年從9月底開始銷售新款iPhone。今年將計劃延後幾周後供應。

對於這是否意味着所有新款iPhone都將推遲發布，還是只是某些型號，公司沒有立即置評。

● Apple不會出售自家晶片

庫克表示，集團將Mac電腦採用自家晶片，是為了實現Apple產品計劃，而不是為了其他公司。

外媒引述Investing分析師Haris Anwart指出，得益於其服務業務、穿戴產品和股票回購計劃，Apple已做好準備，抵禦疫情導致的市場低迷。他認為，除了公司服務業務的強勁勢頭，公司還在推動創新，以新的方式使用技術硬件和軟件，以便在疫情得到控制後刺激銷售。鑑於Apple強大的全球品牌、現金狀況以及其推動營收來源多元化的努力，其股價的任何下跌都應被視為買入良機。

加拿大皇家銀行則表示，將Apple目標價由390美元上調至445美元。

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