【旅業寒冬】新加坡航空所有員工減薪至少10%

外媒報道，新加坡航空(SIA)將採取更為嚴厲的措施來控製成本，包括大幅削減管理人員的工資，將其他員工的薪水削減10%以及將地勤人員和飛行員提前退休。

根據新航及其區域全方位服務子公司勝安航空第一季度運營虧損後，根據集團與工會達成的集體協議，將從8月1日(周六)起削減每月薪金可變部分的全部金額。

新航首席執行長本周發給員工的通知中說，這相當於所有經理級以下員工的基本工資的10%。從周六起，所有經理級及以上的員工也將削減基本工資。經理和高級管理人員的薪水將從10%下調12%，而副總裁和部門副總裁的薪水將從12%下調15%。高級副總裁將從20%下降到25%，執行副總裁將從25%下降到30%，這是因為國際航空旅行的複蘇軌迹比最初預期的要弱，他的薪水將從30%削減35%。

該公司下周將向所有地勤人員和飛行員提供疫情特別提前退休計劃。此服務適用於50歲及以上，服務至少15年且不超過部門副總裁級別的人員。

新加坡航空周三(29日)在公告中表示，截至6月份的3個月內淨虧損11.2億坡元(約63.57億港元)，而去年同期則錄得淨利潤1.11億坡元(約6.24億港元)；期內收入按年下降79%，至8.51億坡元(約47.8億港元)。

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