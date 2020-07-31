新冠肺炎：新加坡企業對下半年營商前景感悲觀

新加坡經濟發展局(EDB)和統計部(SingStat)於周四(30日)發布的獨立調查顯示，在持續的新冠肺炎疫情，以及全球貿易和宏觀經濟形勢不明朗下，新加坡製造業和服務業企業對下半年的業務前景仍然持悲觀態度。

總體而言，服務業預計從7月至12月的六個月內商業狀況將惡化。40%的公司預見到業務狀況將放緩，而9%的公司則樂觀，導致31%的公司的淨加權餘額預測業務將會惡化。

然而，儘管總體前景看淡，但與4月至9月的六個月相比，他們對7月至12月的時期略樂觀。

相比之下，製造業公司通常比服務業的公司更為樂觀，其淨加權餘額為7%的公司預測其業務前景會較差。美中貿易緊張局勢是導致其前景疲軟的因素之一。

服務公司預計，與第二季度相比，第三季度的就業水平將下降。住宿業者期望根據其營業收入的前景，在7月至9月期間減少招聘。諸如旅行社和活動組織者之類的商業服務公司預見到較低的就業水平以及預期的業務放緩。

在所有細分市場中，與1月至6月相比，預計7月至12月期間的商業活動水平將下降。

住宿和房地產行業最為悲觀，由於旅行限制導致遊客人數減少，住宿領域預計需求將下降。

由於對商業和辦公場所的需求減弱，從事商業和辦公場所租賃的公司預見到租金的下降壓力。與前三個月相比，在截至9月的三個月中，營業收入預計將下降。

在製造商中，淨加權餘額為7%的公司預測，與今年第二季度相比，7月至12月之間的業務狀況不太好。

總體而言，淨加權餘額為7%的公司計劃在未來三個月內僱用更少的工人，除生物醫學製造行業外，所有行業預計在7月至9月期間的勞動力數量都會減少。

在各個行業中，運輸工程集群對商業環境最為悲觀，淨加權餘額中有43%的公司預計運營環境在下半年仍將疲弱。

電子產品集群最為樂觀，淨加權餘額為1%的公司預計在7月至12月期間的業務前景將有所改善。在集群內，半導體細分市場預計5G市場，雲存儲和數據中心的需求將具有彈性。

但是，信息通信和消費電子產品以及其他電子模塊和組件市場預計，訂單將受到疫情和美中緊張局勢的不利影響。

生物醫學製造業集群的22%加權淨淨餘額預測，到2020年12月的六個月內，商業形勢將很疲軟，前景疲軟的主要是製藥領域，人們對供應鏈的潛在延遲感到擔憂。

但是，由於在4月至6月期間全球禁運之後，其出口市場正在逐步重新開放，因此醫療技術領域對未來的運營環境更為樂觀。

淨加權餘額為6%的製造商還預計，與第二季度相比，今年第三季度的產量將下降，而且企業對其生產計劃持謹慎態度。

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