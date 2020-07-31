中國經濟：銀行業同業存單發行創年內新高

面對監管打擊套利的重拳，中國商業銀行不得不大幅壓降結構性存款，轉而湧向同業市場融資，NCD(同業存單)7月來量價齊升。

彭博數據顯示，7月份NCD發行規模升至1.77萬億元人民幣(下同)的年內單月峰值；同期價格繼續快速拉高，以「AAA」評級1年期殖利率為例，7月累計上升幅度逾40基點至約2.86%附近，為2月上旬來的新高，亦已連三個月上漲。

分析認為下半年貨幣政策更加注重「適度」，銀行流動性管理壓力加大，同業存單發行需求會持續旺盛，但價格已和1年期MLF利率接近，短期料調整到位。

彭博引述方正證券分析師齊晟表示，今年比較特殊的是結構性存款在6月份被壓降了1萬億元，這麼大量級的負債下降，銀行更有動力通過NCD把負債先穩定住。

光大證券首席金融業分析師王一峰提到，價格上行還受到整體資金邊際趨緊，以及NCD供給擴張的同時需求端卻在萎縮等因素的影響，金融市場內部股債蹺蹺板效應，造成廣義基金對於NCD的配置意願下降。

寬鬆流動性促發的資金套利行為，終在兩會之後招致重錘圍剿，且效果明顯：繼5月份結構性存款從逾12萬億的紀錄高點回落後，6個其存量規模再度被壓降至10.8萬億元，按月1.01萬億元的降幅創彭博自2015年有數據記錄來之最。

對於未來NCD量價齊升是否將延續，王稱下半年發行規模可能會進一步提升；價格連續上漲後，最近幾天1年期NCD基本穩定在2.9%左右，與一年期MLF和疫情前的價格比較接近，可以認為短期內調整已基本到位。

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