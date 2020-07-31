中國經濟：7月金融市場如「過山車」　8月會點？

當中國基本面的復甦遭遇中美摩擦不斷升級的外在壓力，7月中國股債匯走勢均一波三折，尤其A股的快牛之勢戛然而止；後續來看，地緣政治風險仍有升級可能，市場波動仍難避免，但中國經濟和流動性等支撐下，A股穩健上漲的邏輯仍在。

外電彭博報道，滬綜指7月後半段回吐了近半數升幅後，月累計漲幅縮窄至逾10%，仍邁向2009年以來最佳7月表現，在全球93個主要股指中升幅居前。美元跌勢下，人民幣一度跟隨強勁的股市反彈至四個月高位，但中美交惡旋即令漲勢遇阻。股債蹺蹺板效則獲得極致演繹，股市壓制下指標券10年國債殖利率一度升至疫情前的高位，之後避險提振買氣令利率回落。

報道引述高盛分析師劉勁津表示，並預計A股將在未來3個月內上漲10%至15%。他說：「我們預計中國股市將在流動性充足和經濟強勁復甦推動下走高，但上漲步伐會更溫和」，但他也指出，美國總統大選前會有更多波折，各種噪音也會令市場更加不穩定。

滬綜指7月初一度漲至約3,450點的近兩年半高位，隨着人氣高漲，爆款基金頻出、融資餘額也快速上升，兩市成交量連續17天在萬億之上，外資月初也跟隨連續大舉買入，但監管陸續開始祭出降溫舉措，加上中美互關領館引發緊張情緒，獲利回吐盤拖累滬綜指重新跌至3,300點下方，外資期間創下了紀錄最高淨賣出。

報道引述摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰表示，一些風險因素會在短期內影響市場情緒，包括外部需求疲軟，以及隨着美國總統和國會選舉臨近，美中緊張局勢有可能會升級。但他對未來6至12個月股市看法仍積極。

繼美中互關領館之後，美澳29日又發表聯合聲明稱，重申中國「不能在南中國海提出海事主張」。中國表示將會作出「堅定而理性」的回應。

7月迄今美元指數已跌約4%，有望創下近10年來最大月度跌幅，但人民幣同期只漲了約0.9%，漲幅遠低於主要非美貨幣；月中人民幣一度升至6.97強方的四個月新高，但在下旬美中互關領事館事件之後，人民幣此前的升勢被打斷，重新回到7元關口震盪。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰在採訪中指出，之前人民幣和美元的相關性還是挺高的，但是互關領事館之後就不一樣了。這個事件已經超出了貿易戰的範圍，市場的判斷是，中美緊張局勢會拖累兩國的經濟復甦，所以人民幣和美元共同走弱。他並表示，8月乃至整個三季度，人民幣仍將維持7元附近震盪的格局，美元趨勢性下滑和中美局勢變數互相抵消，讓匯率漲跌都有限，預計要等到美國大選之後才能有新的趨勢。

月初漲勢如虹的股市吸引大量資金流入，債券大量拋壓下，10年期國債殖利率月初僅七個交易日就急漲約25個基點，並在突破3%的整數關後一度逼近3.10%，創下1月中旬來的高位，流動性更好國開債遭更猛烈拋售，殖利率曾上揚超過40個基點。

但月中中美緊張態勢引避險情緒驟起，債券也迎來喘息機會，10年國債殖利率逐步回落後震盪，總體7月仍走升約10個基點，有望創連三個月上行，為2018年9月來最長連升。

興業證券分析師黃偉平等在本周的報告中指出，因中美爭端問題，風險偏好下降或有助提升市場情緒，但宏觀基本面和流動性環境並不支撐趨勢性的行情，最近兩周債市的超跌反彈亦有一定程度上的兌現，建議投資者注重控制倉位與回撤，以等待下一階段的回調買入機會。

信用市場方面，三年期「AAA」級企業債殖利率一度跟隨走升至11個月來高點，融資邊際趨緊之際，華訊方舟、泰禾集團和山東方圓先後步入債券違約行列，7月的違約規模也逆轉升至4個月高位。

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