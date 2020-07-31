美國投資級債券基金單周淨流入79億美元　史上第五高

財經傳媒彭博引述Refinitiv Lipper數據顯示，在截至7月29日的一周，投資者向美國投資級債券基金增加投入79.04億美元(約616億港元)，不僅超過前一周的流入量，也成為有記錄以來單周第五高金額。

這一資產類別連續16周資金淨流入，累計增加超過1,000億美元(約7,800億港元)。

投資級借貸的利率成本處於歷史最低水平，且聯儲會表示將繼續支持市場，並將許多緊急貸款便利延長到年底。雖然發行放緩，但對公司信貸仍有需求。

同時，高孳息率債券基金獲得2.95億美元的資金流入，連續第三周淨流入，但遠遠低於上周的39.1億美元流入。

美國槓桿貸款基金遭投資者贖回2.11億美元，連續第七周流出。

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