差估署：各區細單位售價全跌 九龍區最甘

差餉物業估價署公布的最新數據顯示，6月份各區實用面積431方呎以下細單位的平均每方呎售價，按月全數下挫。

其中九龍區細單位跌幅較明顯。該區細戶平均每方呎售價約15,169港元，較5月份跌約2.5%，以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約652萬元。而首半年則仍升約3.8%。

至於新界區細戶平均每方呎售價約14,114元，按月下調約1.9%，按半年顯漲約7.6%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約606萬元。

港島區平均每方呎售價約17,348元，按月挫約1.6%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約745萬。而今年首6個月該區細單位售價則升約2%。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626