【專家樓評】陳永傑：美國量寬加碼　利好樓市

新冠肺炎全球大爆發，促使世界各國減息及量化寬鬆救市，美國更出動無限量寬，而且最近又不斷加碼，相信低息情況將會長期持續。對於持有資產人士有利，特別是物業及黃金等實物資產。

美國副總統彭斯首席助手表示，白宮希望國會在8月第一周之前通過另一項經濟刺激計劃，規模在1萬億美元或以下。再加上美國又有1萬億美元的基建擴投資計劃如箭在弦，資金氾濫程度將難以估計。

經歷過2008年環球金融海嘯及全球量寬行動之後，投資者已經知道量寬所帶來的現金貶值威力，必須及早將現金轉變成為物業、黃金、股票等資產，達到保本增值目標。但因股票數量太多，揀股非常困難，簡簡單單地向物業及黃金進發好了，不但節省時間，也能快速行動，以免錯過最佳投資時機。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑

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