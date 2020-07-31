港元拆息︰1個月回軟至0.253厘
2020年07月31日 11:33
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.05厘；1星期報0.12厘；與樓按相關的1個月回軟至0.253厘；3個月企0.45厘水平。
31/7/2020
隔夜 0.05792厘
1星期 0.12714厘
2星期 0.16696厘
1個月 0.25393厘
2個月 0.35429厘
3個月 0.45119厘
6個月 0.65560厘
12個月 0.96696厘
30/7/2020
隔夜 0.04798厘
1星期 0.11625厘
2星期 0.16839厘
1個月 0.25536厘
2個月 0.35357厘
3個月 0.45214厘
6個月 0.65542厘
12個月 0.96268厘
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