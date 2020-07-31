港元拆息︰1個月回軟至0.253厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.05厘；1星期報0.12厘；與樓按相關的1個月回軟至0.253厘；3個月企0.45厘水平。

31/7/2020

隔夜 0.05792厘

1星期 0.12714厘

2星期 0.16696厘

1個月 0.25393厘

2個月 0.35429厘

3個月 0.45119厘

6個月 0.65560厘

12個月 0.96696厘

30/7/2020

隔夜 0.04798厘

1星期 0.11625厘

2星期 0.16839厘

1個月 0.25536厘

2個月 0.35357厘

3個月 0.45214厘

6個月 0.65542厘

12個月 0.96268厘

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