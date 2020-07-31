【高盛推介】留意美團貼價高敏感度認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周四(30日)逆市升約1%。周五(31日)早段繼續上升，高見201元，為連續第4日上升，累計至今升逾7%。國家商務部發言人高峰表示，今年上半年全國實物商品網上零售額按年升14.3%，達4.35萬億元人民幣，佔同期社會消費品零售總額達25.2%，按年升5.6%。及全國網絡購物用戶人數較去年增長1億人。此外，恒指將於下月14日公布季度評估結果，當中美團有望納入。

觀察個股認股證資金流向，可見本周資金傾向部署認沽證，周一(27日)至周四皆錄得資金流入，合共約780萬元。牛熊證方面，則見周四熊證繼續獲資金部署，錄得約240萬元資金流入。

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