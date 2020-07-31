【香港樓市】代理：本季樓市續受疫情牽制　料樓價受壓

利嘉閣地產研究部主管陳海潮稱，差估署樓價指數升幅顯著收窄，主因指數反映5月下旬及6月上旬的實際市況，當時市場一度受《港區國安法》消息所纏擾，買家變得審慎觀望，加上新冠肺炎疫情仍然持續，對樓價構成一定壓力；加上疫情第三波困擾下，短期樓價將繼續受壓。總結今年上半年，售價指數累升1.82%，但若與去年5月份歷史高位396.9點比較，樓價仍跌2.72%。

他預期，第三季樓市將持續受疫情牽制，料樓價較受壓，惟在用家主導的市場，加上有辣招掣肘下，亦不見得會出現恐慌性拋售情況，樓價難以大幅下跌。反之，若疫情在第四季得以受控並轉緩，樓價亦將出現報復式反彈，全年樓價表現暫未至於太悲觀。

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