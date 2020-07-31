【香港樓市】萊坊：今年樓價仍會下調5%

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文稱，差估署私宅售價指數走勢符合預期，但並未反映近日疫情反彈的影響，估計樓市調整仍然持續，現時地產市場十分「畸形」，住宅樓價仍高企，而商業及街舖的租金及售價則不斷下跌。

他表示，社會衝突及疫情關係，市場積聚了一定的購買力，在今年5月起疫情開始紓緩時陸續釋放，但現時經濟及疫情嚴峻，擔心這股購買力不能持續到第4季。

他指出，失業率及就業不足率高企，政府的保就業計劃及其他紓緩措施的成效仍是未知之數，而減人工、無薪假及無花紅等等亦會影響樓市，相信至第4季會開始影響購買力及樓價。

近年許多因素正影響樓市走勢，自去年社會衝突、中美貿易戰，到今年疫情、《港區國安法》、中美及中英關係，以至立法會及美國總統選舉等，均影響樓市走向，相信住宅樓市不會大跌，但亦很難出現V型或U型反彈。在各項外圍及本地因素影響下，估計今年香港住宅樓價會下調幅度約5%。

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