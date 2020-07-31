【專家樓評】陳坤興：疫情及高失業率　將影響樓市去向

近日疫情持續嚴峻，整體經濟顯著放緩，今年第2季經濟增長急挫9%，失業率亦持續上升，買家入市心態自然會轉為審慎，對整體樓市自然會帶來一定的壓力，無可否認目前失業情況嚴重，最新失業率已達6.2%，比起2009年的金融海嘯更為嚴峻，當時失業率達5.5%，距離2003年沙士肆虐期間的8.5%不算太遠。

不過在目前的高失業率情況下，同時間低息環境持續，最新實質按揭利率，比對於2009年金融海嘯、以至2003年的沙士時期還要低。儘管期間的銀行最優惠利率仍處於5厘的水平，不過最新的新造按揭利率，9成以上買家均選擇以銀行同業拆息計算，以最新1個月同業拆息低見0.25厘計算，最新實質按摟利率只有約1.7厘的水平。低息環境下對整體樓價帶來支持，不過後市支持如何，仍需視乎疲情會否在社區進一步擴散，以至失業率會否大幅上升，後市仍需拭目以待。

Q房網香港董事總經理 陳坤興

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626