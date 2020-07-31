中國經濟：光銀林樵基指復甦趨勢較佳　料下半年GDP增長6%

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，中國7月官方製造業採購經理人指數(PMI)連續5個月高於50，而且有上升趨勢，反映製造業陸續復甦，復工後製造業內部供應開始上升。由於疫情打擊旅遊業，內地目前情況仍要配合內需和本地消費，相信內地經濟復甦趨勢比其他國家好，企業經營環境應該會陸續改善。他預料中國下半年會恢復6%的經濟增長，復工對整體GDP(國內生產總值)有正面影響，第二季已回復增長。

美國方面，GDP萎縮是在預期之內，接下來市場的重點是會否持續大幅收縮。他認為美國經濟存在很多不確定因素，例如美國總統大選和貨幣政策彈藥不足，反而要靠政府公共財政政策。兩黨在公共財政政策上的爭議對市場造成困擾，持續下去拖累美國經濟復甦速度，他不看好美國第三季GDP，萎縮的可能性大，但仍會相對第二季好，市場要觀望下一季會否變回正數或者季與季之間會否變成正數。

另外，現時最大問題是中美關係。中國當局指下半年經濟發展走向集中在內需、新經濟投資和十四五規劃等，以應對外來經濟轉差因素。他相信中國要重點提升內部需求，才有效維持經濟復甦。中國在應對疫情方面比較彈性，貨幣政策仍可以支撐經濟。美國方面除了面對政治問題，還有彈藥不充足，中國經濟前景會比較好。

他表示，雖然中美爭拗和全球經濟放緩影響中國貿易，但整體來說，中國經濟下半年會依靠內部需求推動。很多人對貿易前景不樂觀，新訂單主要是來自歐美國家，在第二季疫情最嚴重時所有訂單暫停，但當開始復工、復課後，歐美市場對中國產品仍有需求，訂單開始回來，只是相對預期少。他料下半年中國出口數字有可能錄得低增長，貿易情況不是差到要完全依賴內需來填補。

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