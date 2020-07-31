澳優發盈喜　料中期最多賺61%

集團今年中期期間之收入增長主要源於自家品牌配方奶粉在市場上日增之品牌知名度及認受性，惟第2季度收入之增長較第一季度輕微放緩；於5月下旬更開始注意到，在新冠肺炎病毒爆發構成之種種影響下，若干品牌在分銷方面出現庫存過剩。為應對有關轉變，公司決定採取審慎方針，適度向若干品牌之分銷商交付產品，從而優化集團分銷渠道上之庫存水平。

集團預期，儘管調整將會暫時影響集團今年之財務表現，惟優化分銷渠道不會影響自家品牌配方奶粉之長遠發展戰略，長遠而言，更對集團及其分銷商同樣有利。

另外，集團於今年中期期間已確認一項衍生金融工具之公允價值變動之會計虧損1.659億元。有關衍生金融工具指2018年集團收購海普諾凱營養品(香港)及其附屬公司餘下15%股權時將支付之或然代價負債。董事強調，上述會計虧損對集團現金流量及經營狀況並無不利影響。

撇除上述會計虧損之影響，預料集團將錄得經調整公司權益持有人應佔利潤介乎5.66億至5.86億元，較2019年中期相應數字，按年增加不少於30.1%。

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