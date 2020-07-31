【瑞通推介】小米連續5日嘗試企穩15元　資金撈Call

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國第二季國內生產總值(GDP)暴跌32.9%，但略好過市場預期。另美國總統特朗普呼籲押後大選。道指隔晚曾挫逾500點，其後跌幅收窄，收報26,313點，跌225點或0.8%。

恒指周四(30日)受阻於25,200點，倒跌172點或0.6%收市，收報24,710點。中國7月官方製造業採購經理指數(PMI)報51.1。恒指周五(31日)早段回穩，曾升超過200點，重返24,900點以上，其後升幅收窄。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾230萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近2,400萬元，反映投資者認為港股跌勢未止。周四其牛證街貨重貨區為收回價24,100至24,199點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

小米集團近日有人事任命，並宣布成立集團戰略委員會，負責集團戰略規劃。股份周四隨市先升後回，15元關得而復失，最終以全日最低位14.76元收市，下跌0.9%。周五早段一度回升近3%，重上15.2元，其後於15元水平徘徊。周四有約430萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾90萬元淨流出。

阿里巴巴將於8月舉辦淘寶造物節，並會結合線上平台及線下大篷車巡遊形式進行。股份周四於250元關前止步，收報244.8元，微升0.7%。周五早段曾升逾1%，再試250元關口阻力。周四分別有超過2,000萬和50萬元淨流出其好倉和淡倉。

全球低息環境持續，友邦保險周四顯著受壓，收跌2.4%於70.85元，盤中曾低見70.45元，錄1個月低位。周五早段反彈乏力，再挫約1%，險守約70元的100天線。周四分別有逾900萬和80萬元淨流入其好倉和淡倉。

石藥集團是周四表現最佳藍籌，曾飆逾6%至16.22元，收市仍漲5.1%，報16.06元。內地最新發布第三批集中採購品種目錄，石藥有產品納入，不過券商認為相關產品降價影響有限，反而集中採購規則不改，有利藥企準備。此外，石藥獲中金上調目標價。股份周五早段曾再升3.6%，高位重上16.64元，其後升幅收窄至逾1%。周四有超過4.5億元北水淨買入石藥。輪證資金流方面，周四有近60萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流入。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(51701，收回價24110點，槓桿比率38倍。熊證(66292，收回價25490點，槓桿比率25倍。

友邦牛證(59239，收回價64.5元，槓桿比率9.9倍。熊證(56907，收回價77.85元，槓桿比率8.2倍。

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