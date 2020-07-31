【香港樓市】吳龍飛：料下半年樓價跌至少10%

資深投資者吳龍飛表示，上半年部分新盤貼二手價推出，並取得理想銷情，二手業主又願意擴大議幅，加上疫情早前「看似」好轉，帶動買家入市需求，都令售價指數較去年底仍有升幅，但升勢全屬滯後，並不反映現時實況。

相反，如今疫情再度爆發，社會氣氛及環球政治局勢不穩，移民潮、倒閉潮相繼湧現，失業率、破產數字持續攀升，儘管美國減息香港亦不會跟隨，惜貸風險不繼提升，內外經濟數據都轉差下，完全看不到有任何「撐樓市」條件。

他續認為，雖然政府早前曾以行政手段支持，如向市民派錢，提升買樓按揭成數，延遲空置稅立法，並為中小企提供低息貸款，但全為治標不治本。預期7、8月傳統樓市旺季，差估署數字仍平穩，但踏入9月先是租金連跌，樓價指數隨後跟隨，料下半年跌幅至少10%。

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