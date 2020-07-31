【高盛推介】好淡部署滙豐購沽證精選
2020年07月31日 12:42
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：近期市場關注度上升的滙豐控股周四(7月30日)跌約0.3%。周五(7月31日)早段則低開約0.4%後跌幅擴大至約2%，落後大市。滙控將於下周一(8月3日)公布中期業績，有券商料期內經調整除稅前利潤及純利分別按年跌54及50%，但該行亦料滙控明年盈利將接近翻倍、明年恢復派息及進行股份回購。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金持續吸納認沽證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,770萬港元，為同期第三多資金流入的個股相關資產。而認購證則於近日獲資金沽出，但截至周二(7月28日)的5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,670萬元。牛熊證方面，亦見近期熊證持續獲資金持續吸納。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意價外幅度約6%，年期約5個月的滙豐控股沽證(19855)，行使價32.83元，2020年12月18日到期，實際槓桿7.1倍。
價外的選擇則可留意年期約4個月的滙豐控股沽證(13023)，行使價29.95元，2020年11月23日到期，實際槓桿9.1倍。
投資者如計劃部署熊證，可留意屬近熊的滙豐控股熊證(56004)，收回價37.8元，行使價38.8元，換股比率50，槓桿比率7.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意價外幅度約6%，年期約4個月的滙豐控股購證(12421)，行使價36.98元，2020年12月1日到期，實際槓桿8.1倍。
高槓桿的選擇可留意年期約3個月的滙豐控股購證(17759)，行使價41.46元，2020年10月22日到期，實際槓桿12.8倍。
投資者如計劃部署牛證，可留意滙豐控股牛證(50588)，收回價30.18元，行使價29.18元，換股比率100，槓桿比率5.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！