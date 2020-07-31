【高盛推介】好淡部署滙豐購沽證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：近期市場關注度上升的滙豐控股周四(7月30日)跌約0.3%。周五(7月31日)早段則低開約0.4%後跌幅擴大至約2%，落後大市。滙控將於下周一(8月3日)公布中期業績，有券商料期內經調整除稅前利潤及純利分別按年跌54及50%，但該行亦料滙控明年盈利將接近翻倍、明年恢復派息及進行股份回購。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金持續吸納認沽證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,770萬港元，為同期第三多資金流入的個股相關資產。而認購證則於近日獲資金沽出，但截至周二(7月28日)的5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,670萬元。牛熊證方面，亦見近期熊證持續獲資金持續吸納。

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