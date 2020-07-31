高盛：未來5年中港科技股將吸引近2千億元被動資金

高盛發表報告，預期未來5年內，指數追蹤基金及交易所買賣基金(ETF)可能分別向上證科創50及恒生科技指數注入110億美元(約858億港元)及140億美元(約1,092億港元)資金，將兩個指數的總市值推升至8,000億美元(6.24萬億港元)及8,700億美元(約6.78萬億港元)，升幅分別達5.8倍及20倍。

高盛分析員指出，隨着科技股抬頭，未來將有更多在中國經濟愈趨重要的科技公司加入相關指數。整體而言，上述的估計仍較為保守，潛在資金流入速度可能更急。

有「港版納指」之稱的恒生指數追蹤30隻在香港上市的科技企業，本周一(27日)正式面世，恒生指數公司總經理關永盛表示，該指數將為香港科技市場帶來更多機會，在全球科技類股崛起之下，未來有望吸引大量追蹤指數的被動投資基金。

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