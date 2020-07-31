A股快報：泰禾集團獲萬科入股　涉資24億人幣

然而，據萬科A及泰禾投資簽訂之《股份轉讓框架協議》，此次交易要成事，須達成兩項先決條件，包括泰禾投資須制訂債務重組方案並與債權人達成一致，債務重組方案能支持泰禾恢復正常生產，能支持泰禾可持續經營，並且該債務重組方案能得到泰禾與萬科A的一致認可。此外，萬科A對泰禾完成法律、財務、業務等盡職調查，且已就盡職調查中所發現的問題的解決方案及擬議交易的方案達成一致，不存在影響擬議交易的重大問題，同時泰禾的資產、債務及業務等不存在影響公司持續經營的重大問題或重大不利變化。

有內媒引述萬科A回應指，是次交易為「向行業夥伴伸出積極援手的投資行為」，希望協助泰禾走出困境，逐步恢復正常經營秩序。但此次股權轉讓能否最終達成，取決於相關先決條件能否滿足，仍存在不確定性。

截至周五，泰禾投資持有泰禾集團的12.18億股或48.97%，當中全數遭凍結。

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