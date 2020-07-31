ZA Insure推「愈GO愈有保」　為GOGOX旗下司機提供壽保

全數碼化保險平台ZA Insure宣布推出「愈GO愈有保」，為亞洲首個以手機應用程式提供貨運服務的平台GOGOX旗下司機提供免費免醫療核保的人壽保障。

由8月1至31日，ZA Insure將會為達到指定接單次數的GOGOX司機，送出1年期保額為10萬港元的「ZA人壽保」，投保過程毋須醫療核保。計劃亦會為活動期內接單次數達25次或以上的司機，額外送出3份同年期及保額的「ZA人壽保」。

另外，GOGOX司機透過成為ZA Fam會員，在確診新冠肺炎時，可獲眾安國際旗下的「ZA抗疫保障金」撥款2萬元作為緊急援助資金。

ZA Insure首席精算師蔡國榮表示，長時間駕駛讓職業司機增加患上都市病的可能性，冀為司機等提供保障，以科技填補社會保障缺口。

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