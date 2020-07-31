留意太空經濟！去年全球投資額突破3.3萬億元

外國傳媒引述太空基金會(Space Foundation)最新報告顯示，全球各國政府和企業在火箭、衛星等領域的總產量持續穩步增長，去年全球太空經濟規模持續增加，達到4,238億美元(約3.3萬億港元)，按年增加2.2%。雖然目前疫情對經濟帶來衝擊，但該產業仍持續增長。

報告指出，相關投資的增長動力主要來自商業收入，後者是指政府組織以外的收入，在去年增長了6.3%至3,368.9億美元(約2.62萬億港元)。

報告也指出，即使全球爆發疫情，今年上半年火箭發射次數也沒有明顯減少，共有41次成功發射個案，僅略低於過去5年平均值43.2次。美國去年非政府太空支出增加了7.7%，成為太空經濟主要增長動能。不過，來自政府的支出，像是NASA的支出僅增3.7%，美國國防部的支出更下跌9%，美國國家海洋與大氣管理局的支出亦跌了19%。

目前全球太空產業競爭日趨激烈，報告發現，全球政府的太空預算去年增長9.5%，達近400億美元(約3,120億港元)。其中，太空領域支出按年增長最大的國家包括俄羅斯(38.8%)、德國(32.4%)、澳洲(29.5%)及印度(17.4%)。世界上已有80多個國家實施太空計劃。

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