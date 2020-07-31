二手樓價指數連升三周後倒跌

受疫情影響，CCL升勢受阻，最新報181.69點，連升三周後微跌0.04%。今周CCL跌幅輕微，仍然企穩181點高水平以上，未有恐慌性急挫，相信樓價不會因此轉勢向下。近日確診個案持續高企，相信樓價升勢會受阻，料短期內CCL繼續高位反覆，兼波幅有機會擴大，但不會轉勢大跌。

CCL(中小型單位)報182.33點，按周跌0.09%，連升三周後回軟，繼續企穩182點水平。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報185.01點，創46周新高，按周升0.02%，連升三周共1.86%。CCL(大型單位)報178.39點，按周升0.19%，連續三周企穩於178點高水平。

今周四區指數錄得兩升兩跌。港島CCL_Mass報192.58點，按周升2.05%，創46周新高。新界西CCL_Mass報168.85點，創50周新高，按周升0.96%，連升兩周共2.59%。新界東CCL_Mass報192.73點，連升三周後回軟，今周跌1.05%。九龍CCL_Mass報178.93點，連升兩周後回軟，今周跌1.68%。

今天(2020年7月31日)公布的指數，根據2020年7月20日至7月26日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中約七成半的交易是在2020年7月6日至7月12日簽臨時買賣合約，是本地再現肺炎確診個案當周的市況。

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