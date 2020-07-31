【財經直播】港股8月業績期有排震？
2020年07月31日 16:11
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港股在7月最後一個交易日(31日)反覆偏軟，全日好淡爭持，至於整個7月，恒指雖曾衝破26,000點關，但全月計幾乎「得個桔」，8月即將開局，踏入業績期，大市會否更震盪？
周五(31日)拖低大市的元兇是金融股，重磅股友邦保險(01299)盤中曾跌約2%，下周一公布業績的滙豐控股(00005)更跌2%過外，低見34元水平，貼近海嘯價33元。市場預期滙控稅前盈利會倒退超過一半，績前績後該如何部署？
蘋果公司上季業績遠勝預期，帶動港股中的手機設備股向上，瑞聲科技(02018)曾彈逾6%，高見63.65元，上望空間還有幾大？
另外，市傳「抖音」母企字節跳動中國業務考慮在香港或上海上市，來港上市機會有幾大？港交所逆市有得升，升上400蚊無走雞？
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