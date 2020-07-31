【財經直播】港股8月業績期有排震？

港股在7月最後一個交易日(31日)反覆偏軟，全日好淡爭持，至於整個7月，恒指雖曾衝破26,000點關，但全月計幾乎「得個桔」，8月即將開局，踏入業績期，大市會否更震盪？

另外，市傳「抖音」母企字節跳動中國業務考慮在香港或上海上市，來港上市機會有幾大？港交所逆市有得升，升上400蚊無走雞？

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