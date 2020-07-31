【香港樓市】張翹楚：未來十年私樓供應不足夠

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，最新私宅潛在供應數字回落，與政府將土地撥作公營房屋發展有關，並認為未來十年每年私樓供應目標1.29萬伙並不足夠，因為即使新盤銷售再慢，估計一年都有2萬宗成交，而二手市況最差每月也有3,000宗，全年私宅成交5、6萬伙，故未來3、4年預計9.2萬伙潛在供應不足應付需求。

他認為，認同政府應加大公營房屋發展力度，但同時應加快建屋效率，因為在全球量化寬鬆環境下，看不到私宅樓價會出現回落，一定會持續上升。因此公營房屋發展必須加快，令總體供應不會太少，否則會影響民生。

張氏續稱，政府覓地困難，而市區地積比率已用得好盡，難再進一步放寬，對房屋供應幫助不大，相信私樓長遠供應將會走下坡。

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