【市後重點睇】金價高企　道期穩升

美匯指數低見92.67；港匯反覆見7.75；離岸人民幣(CNH)高企6.9907；美元兌日圓強見104.44；歐元升至1.1877；英鎊處1.3139。金價高見每安士1,976美元。布油報43.4美元；紐油見40.3美元。道指期貨穩升60點。

-中國恒大擬分拆物業管理業務上市。

-正通汽車曾飆65%，擬引入國企為戰略投資者。

-澳優發盈喜，料中期最多賺61%。

-姚浩然建議繼續關注新經濟股。

-麥嘉嘉指關注重磅股業績及恒指季檢。

●【全球攬炒】10年期美債孳息率或再破底。

●【旅業寒冬】新加坡航空所有員工減薪至少10%。

●新冠肺炎：

-新加坡企業對下半年營商前景感悲觀。

-新iPhone延至10月面世，Apple美員工今年WFH(在家工作)。

●【亂世買金】澳新銀行上調金價目標至每安士2,300美元。

●全球經貿戰：

-傳中企加大在港採購晶片設備，搶先囤貨。

-調查顯示美國反華情緒近15年來最高。

●中國經濟：

-銀行業同業存單發行創年內新高。

-上半年規模以上互聯網企業收入增14%。

-發改委批覆兩個LNG項目，總投資逾280億人民幣。

-深圳市民以舊換新車每輛最多補貼5000人民幣。

-阿里雲建成全國最大數據中心集群。

●Gartner報告：騰訊雲超越IBM，增速在廠商排名中前五名。

●【打不死】國際數據公司(IDC)：全球第二季智能手機出貨量華為稱冠。

●【香港樓市】

-差估署：各區細單位售價全跌，九龍區最甘。

-郭子威：料二手成交量大減最少30%。

-林達民：發展商可加速推盤，以回應市場需求。

-黃光耀：料下半年樓價下挫機會不大。

●港元拆息︰1個月回軟至0.253厘。

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