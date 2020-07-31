【市後重點睇】金價高企 道期穩升
2020年07月31日 16:20
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美匯指數低見92.67；港匯反覆見7.75；離岸人民幣(CNH)高企6.9907；美元兌日圓強見104.44；歐元升至1.1877；英鎊處1.3139。金價高見每安士1,976美元。布油報43.4美元；紐油見40.3美元。道指期貨穩升60點。
●恒生指數全日收跌115點或0.4%，報24,595點，滙豐銀行跌近2%；國企指數亦跌57點或0.5%，收報10,039點。大市主板成交約1,191.5億港元。總結7月份，恒指僅升168點或0.6%。https://bit.ly/2D4FpIr
-中國恒大擬分拆物業管理業務上市。
-正通汽車曾飆65%，擬引入國企為戰略投資者。
-澳優發盈喜，料中期最多賺61%。
-【大師睇市】短線只宜炒波幅上落！https://bit.ly/2BJ6Wyn
-姚浩然建議繼續關注新經濟股。
-麥嘉嘉指關注重磅股業績及恒指季檢。
●A股快報：滬綜指收升23點，本月飆近11%。https://bit.ly/2DjDQGj
●亞洲股市：日股收瀉629點，澳股挫2%。https://bit.ly/3ggiDvn
●【全球攬炒】10年期美債孳息率或再破底。
●【旅業寒冬】新加坡航空所有員工減薪至少10%。
●新冠肺炎：
-新加坡企業對下半年營商前景感悲觀。
-新iPhone延至10月面世，Apple美員工今年WFH(在家工作)。
●【亂世買金】澳新銀行上調金價目標至每安士2,300美元。
●全球經貿戰：
-傳中企加大在港採購晶片設備，搶先囤貨。
-調查顯示美國反華情緒近15年來最高。
●中國經濟：
-7月製造業PMI報51.1。https://bit.ly/3grN164
-7月金融市場如「過山車」，8月會點？https://bit.ly/2P7LZQO
-銀行業同業存單發行創年內新高。
-上半年規模以上互聯網企業收入增14%。
-發改委批覆兩個LNG項目，總投資逾280億人民幣。
-深圳市民以舊換新車每輛最多補貼5000人民幣。
-阿里雲建成全國最大數據中心集群。
●【全球股王】Apple季度業績有幾勁？一文睇晒！https://bit.ly/3hXmrCb
●Gartner報告：騰訊雲超越IBM，增速在廠商排名中前五名。
●【打不死】國際數據公司(IDC)：全球第二季智能手機出貨量華為稱冠。
●【香港樓市】
-運房局：一手私宅施工量大增，潛在供應減至9.2萬伙。https://bit.ly/3ggPHng
-差估署：6月私宅售價按月微升，上半年租金跌5.4%。https://bit.ly/3187Qgw
-二手樓價指數連升三周後倒跌。https://bit.ly/33bxDXT
-差估署：各區細單位售價全跌，九龍區最甘。
-郭子威：料二手成交量大減最少30%。
-林達民：發展商可加速推盤，以回應市場需求。
-黃光耀：料下半年樓價下挫機會不大。
●【股民熱話】港人移民了可以繼續揸港股 但層樓點算？https://bit.ly/3jZGEsU
●傳滙豐銀行帳戶被關，香港行政會議召集人陳智思澄清無戶口。https://bit.ly/3jXgYx9
●港元拆息︰1個月回軟至0.253厘。
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