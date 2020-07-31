【中環剝花生】金融市場8月焦點？
2020年07月31日 17:00
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艾德證券期貨聯席董事陳政深(左)、南方東英首席ETF策略師李雪恒(右)
不經不覺已經到了7月份最後一日，整個月金融市場離不開中美角力與新冠肺炎疫情兩大主題，而黃金、A股、港版納指，美匯，以至中概股回歸等，都成為了7月份焦點，踏入8月又有咩焦點要留意？
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