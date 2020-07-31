【零售浩劫】太古地產旗下香港商場生意大減
2020年07月31日 17:04
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(Getty Images圖片)
太古股份公司A(00019)及太古地產(01972)公布，截至今年6月底的上半年營運數據，旗下香港多個零售商場銷售額持續下跌。當中金鐘太古廣場購物商場零售銷售額按年下跌47.1%最多，其次是東涌東薈城名店倉，跌幅亦達25.6%。至於鰂魚涌太古城中心商場銷售額則下挫20.3%。
另外，該集團個別商廈項目租用率及租金升幅出現下跌，其中金鐘太古廣場截至上月底租用率97%，較今年3月底時的98%，減少1個百分點。而該廈新簽訂或已續約租用面積，達260,881方呎，但租金升幅約2%，按季低5個百分點。
其餘商廈鰂魚涌太古坊，以及港島東中心與太古坊一座，租用率維持98%及100%。而兩批寫字樓租用面積達330,071與321,299方呎，租金升幅12及11%。
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