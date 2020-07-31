6月新申請住宅按揭個案跌8%　批出貸款額飆16%

香港金融管理局公布，今年6月份的住宅按揭統計調查結果。6月份新申請貸款個案按月減少7.9%，至13,829宗，月內新批出的按揭貸款額較5月份增加16.3%，至476億元。

當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加28.6%，至84億元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加19%，至339億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少10%，至53億元。6月份新取用按揭貸款額按月增加23.8%，至293億元。

以香港銀行同業拆息(Hibor)作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由5月份的91%，上升至6月份的92.2%。以最優惠貸款利率(Prime rate)作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由5月份的5.7%，下降至6月份的4.7%。

6月底未償還按揭貸款總額按月增加0.9%，至15,149億元。按揭貸款拖欠比率維持於0.04%，經重組貸款比率維持於接近0%。

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