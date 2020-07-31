美國政府壽山村道6幢物業如期周五截標

美國政府以招標形式出售南區壽山村道37號6幢物業，負責是次標售工作的世邦魏理仕指出，物業如期於周五(31日)截標，但暫時未能透露太多詳情。

資料顯示，現為6幢低密度住宅，提供26個單位及52個車位，地盤面積約9.5萬方呎，可建樓面約4.7萬方呎，亦料可透過補地價，將樓面提高至逾7.1萬方呎。早前賣方修訂有關出售條款，不設「售後租回」，市場預期每方呎樓面地價約4.5萬至10萬港元，估值約32億至71.1億元。

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