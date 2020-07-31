傳抖音母企考慮將內地業務來港上市

消息指，苦於抖音海外版TikTok被西方國家「群毆」的中國科技獨角獸字節跳動，正考慮把中國內地業務打包在香港或上海上市，又同時研究讓TikTok等非中國業務在歐洲或美國掛牌。

把公司拆骨上市的計劃暫時是初步階段，之後或許有變，惟背景是美國對中國審計問題愈益不信任。字節跳動、港交所均拒絕評論，而中國證監會則沒有回應外媒查詢。

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