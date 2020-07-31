御海灣次輪銷售啟動　發展商嚴格配合新防疫措施

因應疫情，發展商是次使用九龍站環球貿易廣場合共總面積逾77,000方呎的兩層樓面，包括10樓及11樓進行銷售，以疏導人流及減少人群聚集，並增加大量人手以維持秩序及遵守政府最新防疫要求。發展商亦限制排隊人數為2人一組，而每組需保持最少1.5米距離，售樓處內亦安排買家2人一組等候揀樓，以符合政府最新要求。

該批單位周四(30日)截止接受認購，共錄得1,307張入票登記，超額認購逾23倍。該批單位即供折實平均呎價17,739港元，呎價介乎15,372至21,012元，入場費由493.05萬元起。

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