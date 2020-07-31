御海灣次輪銷售啟動 發展商嚴格配合新防疫措施
2020年07月31日 18:42
東網電視更多新聞短片
政府加強禁聚令限制後，再有大型樓盤進行賣樓。新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣，周五(7月31日)推出55伙進行次輪銷售，當中以價單形式發售的54伙，於晚上進行揀樓，不少準買家已按分組時間陸續到場準備報到。
因應疫情，發展商是次使用九龍站環球貿易廣場合共總面積逾77,000方呎的兩層樓面，包括10樓及11樓進行銷售，以疏導人流及減少人群聚集，並增加大量人手以維持秩序及遵守政府最新防疫要求。發展商亦限制排隊人數為2人一組，而每組需保持最少1.5米距離，售樓處內亦安排買家2人一組等候揀樓，以符合政府最新要求。
該批單位周四(30日)截止接受認購，共錄得1,307張入票登記，超額認購逾23倍。該批單位即供折實平均呎價17,739港元，呎價介乎15,372至21,012元，入場費由493.05萬元起。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！