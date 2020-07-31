景順：全球經濟前景仍嚴峻 料開展另一個商業周期

中國內地周五(31日)公布的7月份官方製造業採購經理指數(PMI)，超乎市場預期，但美國次季國內生產總值(GDP)則跌至有紀錄以來最差。景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭認為，全球經濟前景仍然嚴峻，經濟復甦將不穩定且緩慢。

美國周四(30日)公布第二季GDP按年跌32.9%，但美國的經濟活動在5月和6月已經有所回升，趙氏預計，第三季將會帶來強勁的GDP數據，可支配收入出乎預期地增加44.9%，並成為亮點。

隨着美國許多州份出現新一波疫情，加上中美緊張局勢繼續加劇，地緣政治影響也可能重燃，趙氏認為，其經濟復甦之路在今年餘下的時間，將繼續面臨重大的短期阻力。

中國內地方面，由於外國需求有所復甦，加上受惠於最近的財政刺激措施，7月官方製造業採購經理指數(PMI)從6月的50.9升至51.1，預示內地經濟在2020年下半年繼續反彈。

值得注意的是，在強勁的出口訂單帶動下，全部指數均得到改善。儘管市場擔心新冠肺炎疫情會令全球對中國商品的需求減少，但近期的數據顯示情況或許並未有惡化，而需求亦不會出現斷崖式下跌。

趙氏預料，全球經濟前景仍嚴峻，但受惠於持續寬鬆的貨幣政策，以及來自各國政府有力的財政刺激措施，環球將迎來新市場，並開展另一個商業周期。

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