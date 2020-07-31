【全球攬炒】歐元區次季經濟史詩式崩潰　最慘係...

財經媒體彭博報道，歐元區經濟第二季度陷入前所未有的低迷，可能需要數年時間才能徹底走出深淵。

西班牙在此期間受到的打擊最大，萎縮18.5%，而法國和意大利的產出降幅也達到雙位數。歐元區經濟萎縮12.1%。經濟活動的下降反映出嚴格的隔離措施對企業和消費者支出的影響，以及一些國家旅遊業的下滑。

歐元區經濟彈性最差的成員國衛生危機最為嚴重，它們幾乎沒有彈藥支持家庭和企業。歐盟領導人為此被迫克服了共同借款方面的長期分歧，本月就歷史性的7,500億歐元(約6.9萬億港元)救援基金達成一致。

各國政府紛紛增加預算以應對危機，歐洲央行啟動了1.35萬億歐元的債券緊急計劃，遏制經濟衝擊。

歐洲央行的行動尤其針對的是南歐。在疫情初起之際，由於投資者擔心龐大的衞生支出可能會危害到意大利本就薄弱的財政狀況，該國債券孳息率飆升。

雖然意大利第二季經濟萎縮幅度不急西班牙和法國，但由於其債務負擔和疲弱的長期增速，該國形勢尤為脆弱。

總體而言，世界各地新發疫情激增威脅到歐洲經濟的反彈。各國政府不願實行嚴格的全國封鎖，但如果對感染的擔心改變了消費者的行為，使得人們不再前往商店、酒吧和餐館，經濟同樣也會蒙受損失。

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