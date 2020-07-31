【全球攬炒】台灣次季GDP下滑0.73%　4年首見負增長

財經媒體彭博報道，台灣第2季經濟按年僅下滑0.73%，略差過市場平均預期零增長，並為2016年以來首見負增長，主因是疫情影響來台人數減少，令相關旅行收入劇減。

當地政府新聞稿指出，外需方面，雖然疫情催化遠距商機、半導體、資通訊與5G應用等商品需求上升，但是邊境管制使來台旅遊幾近凍結，旅行收入(屬於服務輸出)劇減。

內需方面，則是以資本形成實質增長9.56%，對經濟予以最明顯的支撐，主要來自於機械設備投資續增，營建工程投資亦呈穩定增長。此外，由於留在國內消費人口增加，降低民間消費衰退幅度。

當地主計總處專門委員黃偉傑在記者會指出，「投資這一塊的表現沒有讓我們失望，比5月預測表現好。 」並指台積電仍上修資本支出，加上風電投資持續，力度穩定。他並稱，在零售及餐飲部分，4月及5月較上年同期比較的跌幅較大，但台灣在6月初解封後，當月的零售及餐飲跌幅已有顯縮減。

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