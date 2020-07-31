傳英偉達就收購軟銀旗下晶片公司Arm快達協議

財經媒體彭博引述消息人士透露，英偉達正在就收購軟銀集團旗下晶片設計公司Arm Ltd.進行高級階段磋商，雙方寄望於能在未來數周達成協議。據悉，英偉達是唯一一家正在與軟銀進行實質性磋商的買家。

近年來，隨着業內公司紛紛尋求業務多樣化和擴大企業規模，半導體行業一直在進行整合，一旦Arm這筆交易做成，那將會成為該行業有史以來最大的一筆交易。總部設在英國劍橋的Arm所擁有的技術是包括蘋果公司設備在內的產品中所使用晶片的支柱。軟銀在2016年以320億美元的價格買下了這家公司。

消息人士表示，最終決定目前尚未作出，談判可能會延續更長時間，而且仍有可能破滅。若是達不成協議，軟銀也可能還會尋找其他買家。英偉達、軟銀及Arm代表皆拒絕就此置評。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626