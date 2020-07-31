新盤動向：中原料御海灣次輪銷售單位可沽清

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，雖然政府收緊禁聚令，屯門御海灣次輪銷售反應理想，該行買家出席率依然高企，達六至七成，料周五(31日)發售單位可一Q清枱。

他指出，7月份一手成交暫錄逾1,100宗，料全月可達1,200宗，比6月減少25%。二手方面，十大屋苑7月份錄245宗，按月下跌15%，一、二手成交量同告下跌，相信與疫情轉趨嚴竣有關，睇樓活動受影響，成交亦會因而減少，預計7月份樓價指數將錄得微跌，但樓價急挫機會不大。

他認為，物業市場向好基礎因素不變，如低息、量寬等都為商品市場帶來支持，黃金價格已達歷史高位，而香港房屋供應長期短缺，令物業市場更具支持，下半年樓市還需看疫情發展，若香港疫情短期內受控，樓市反彈力將相當驚人，中原城市領先指數於第四季有望突破190.48的歷史高位。

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