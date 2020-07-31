華爾街狂人：Pizza Hut業績具啟示！實體餐廳「末日」來臨

外國傳媒報道，有「華爾街狂人」之稱的美國金融名嘴克拉默(Jim Cramer)警告，必勝客(Pizza Hut)等連鎖品牌可能根本不需要實體餐廳，在疫情改變餐飲業營運模式下，實體餐廳的生意正迎來「末日」。

事實上，餐飲業極受疫情影響而重創，例如在美國擁有肯德基(KFC)、必勝客(Pizza Hut)等知名品牌的百勝餐飲集團(Yum! Brands)第2季同店銷售出現雙位數下降，但必勝客的在美銷售額仍增長1%。

就此，克拉默表示，必勝客等連鎖品牌可能根本不需要實體餐廳，在疫情改變餐飲業營運模式下，實體餐廳生意正迎來「末日」，可說是「玩完了」！他指出，大型餐飲品牌如必勝客在美銷售額於疫情下仍增長1%，對實體餐廳來說不是好消息，因為實體餐廳依賴的是周邊地區客戶，但百勝餐飲集團是「地球上最大餐飲公司，必勝客是它們的最大品牌」，而必勝客可能根本就不需要實體餐廳，而必勝客也可能認為，要配合疫情下的實體餐廳開放守則，可能根本不值得。

他又認為，在疫情下，消費者原本喜歡的實體餐廳可能無法只靠外賣生存，雖然對開餐廳有熱誠的廚師仍可能經營實體餐廳，但疫情時代的實體餐廳幾乎無法盈利。

百勝餐飲集團第2季業績顯示，期內收入達12億美元，高於預期的11.9億美元，必勝客的全球同店銷售額雖然下降了9%，但其美國市場業績強勁，抵銷了國外市場疲弱，必勝客美國市場約佔其業務的42%，促使該品牌在美國的收入於第2季增長1%。

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