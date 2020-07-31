廣東推80項措施促大灣區金融發展　日後可跨境按揭

據內地報道，廣東省地方金融監管局、廣東銀保監局、廣東證監局等共同印發有關落實金融支持粵港澳大灣區建設意見的實施方案，共推80項措施。由於涉及銀行、保險、證券、基金、金融監管等多個範疇，故列明各地方部委職責，當中包括探索建立「跨境理財通」機制。

大灣區「跨境理財通」業務試點框架在今年6月底出爐，表明區內居民可個人跨境，「北上」及「南下」投資銀行銷售的理財產品。據方案，人民銀行廣州分行、廣東銀保監局、廣東證監局，人民銀行深圳市中心支行、深圳銀保監局、深圳證監局等將配合做好「跨境理財通」試點方案等各項準備工作，推動「跨境理財通」試點落實。

在支持區內銀行開展跨境貸款業務方面，更提及大灣區內地城市開展不動產的跨境抵押登記，允許港澳居民將其在大灣區內地購買的自住住宅抵押給境外銀行，便利港澳居民在大灣區內地買樓。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626