【香港樓市】第三季負資產個案恐挑戰200宗以上

香港金融管理局周五(31日)公布負資產住宅按揭最新調查結果，負資產住宅按揭由第1季底384宗減至第二季127宗，按季減少67%，涉及金額亦較上季底減少61%至7.27億元。分析預期，第三季負資產個案有機會挑戰200宗以上。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，第二季樓價隨着新冠肺炎疫情緩和而出現止跌回升，次季樓價平均回升2%，促使負資產數字掉頭回落至127宗相當低水平。但負資產數字未有消失是基於第二季樓價仍較去年高位下跌約6%，導致高成數按揭銀行職員個案，以及部分新造不久的9成按揭業主仍跌入負資產界線。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明則表示，香港疫情曾於5月及6月受控，樓市累積購買力釋放，發展商亦重啟開售新盤，導致一、二手交投回穩。加上政府以及銀行亦因應疫情推出一系列措施以解燃眉之急，因此，第二季樓市暫未出現恐慌性拋售的狀況，樓價反有輕微上升，因此香港負資產個案按季回落。

曹氏繼續表示，現時拆息一直處於低水平，一手空置稅擱置，發展商暫未有沽貨壓力，因此樓價未必急跌。疫情對香港經濟帶來重大隱憂，預計第三季香港樓價有回落空間，如樓價回落，負資產個案亦將有上升的空間，預計第三季負資產個案有機會挑戰200宗或以上。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626