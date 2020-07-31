【餐飲寒冬】太興發盈警 料6個月少賺九成
2020年07月31日 21:16
東網電視更多新聞短片
太興集團(06811)發盈警，預期截至6月30日止6個月收入按年減少約20%；另外，相較於上年度同期股東應佔溢利錄得約5,030萬元，預期於期間股東應佔溢利將減少約80至90%。
集團表示，盈利下跌主要由於疫情爆發令營運自2020年1月始產生了重大影響。自疫情爆發後，集團所有主要地區的業務於期間均受到多項因素如社交聚會的監管限制、市場氣氛疲弱以及消費意欲低迷的嚴重影響。顧客人流下降和禁聚令導致集團期內收入顯著減少，因此，集團財務表現亦受到不利影響。
集團已密切檢視市場狀況及不時調整其業務策略，以減輕疫情對集團業務營運之影響。董事會已採取積極措施，包括但不限於與業主商討減租、與供應商尋求最優惠的條款、加強送餐平台及外賣自取的服務以及推出多種優惠推廣。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！