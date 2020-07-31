【餐飲寒冬】太興發盈警　料6個月少賺九成

集團表示，盈利下跌主要由於疫情爆發令營運自2020年1月始產生了重大影響。自疫情爆發後，集團所有主要地區的業務於期間均受到多項因素如社交聚會的監管限制、市場氣氛疲弱以及消費意欲低迷的嚴重影響。顧客人流下降和禁聚令導致集團期內收入顯著減少，因此，集團財務表現亦受到不利影響。

集團已密切檢視市場狀況及不時調整其業務策略，以減輕疫情對集團業務營運之影響。董事會已採取積極措施，包括但不限於與業主商討減租、與供應商尋求最優惠的條款、加強送餐平台及外賣自取的服務以及推出多種優惠推廣。

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