新冠肺炎：聯想控股發盈警
2020年07月31日 21:20
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聯想控股(03396)發盈警，預期截至2020年6月30日止6個月淨利潤約3億至10億元人民幣(下同)，去年同期則錄得淨利潤約26.65億元。
據董事所知，期內利潤降低主要由於受新冠疫情影響，全球宏觀經濟下行，資本市場波動加劇，公司財務投資的某些項目公允價值下降或計提減值撥備，此部分實際產生的影響尚待進一步確認；公司持有合共約26.57%股份之聯營公司神州租車(00699)於2020年7月24日發出盈利預警公告，該公司預計期間將錄得股東應佔淨虧損大額增加；新冠疫情的全球蔓延以及中美貿易戰的緊張局勢持續，令經濟環境不明朗，全球經濟增長放緩，國內經濟短期內加速下行，消費、投資及外貿等需求不旺，致使公司的部分業務經營業績按年有所下降。
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