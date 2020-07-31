樓價UPDATES：觀月‧樺峯減價112萬　低市價5%沽

疫市下買家搶平盤，觀塘觀月‧樺峯一個低層單位，減價112萬元後，「無樓睇」仍獲換樓客承接，成交價1,338萬元，低市價約5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島8座低層A室，實用面積728方呎，套三房間隔加工人房，獲租客以26,000元租入，實用呎租約35.7元，新租客為外區客。

●鰂魚涌太古城7月錄逾60宗租賃成交，其中青松閣低層F室，實用面積約為897呎，套三房間隔，有露台，叫租每月約32,000元，議價後減至31,000元租出，屬市場筍價，實用呎租約為34.6元。

●北角半山賽西湖大廈10座低層B室，實用面積1,467方呎，四房連工人房間隔，望園景，獲區外換樓客以約3,700萬元承接，實用呎價25,222元。

●北角城市花園1座高層C室，實用面積633方呎，兩房間隔，望樓景，獲區外換樓客以約1,030萬元承接，實用呎價16,272元。

●西營盤高樂花園2座高層G室，實用面積約334方呎，兩房間隔，享海景，原業主上月叫價770萬元，放盤至近日以675萬元沽出，當中劈價95萬元或約12%，實用呎價約20,210元。

●西半山亨順閣高層3室，實用面積475方呎，三房間隔，望市景，業主以1,020萬元易手，實用呎價21,474元，原業主於2013年1月以775萬元買入，持貨7年帳面獲利245萬元，單位升值32%。

●西營盤63 Pokfulam第2座中低層C室，實用面積約271方呎，一房間隔，以17,000元放租約一個月，經議價後減價1,000元或約5.9%，最終以16,000元租出，實用呎租約59元，業主於2018年3月以約837.2萬元購入，租金回報率約2.3厘，屋苑現時有約90個單位放租，月租叫價由15,000元起。

－－－－－－

九龍區

●觀塘觀月．樺峯低層A室，實用面積887方呎，套三房連工人套房間隔，儘管「無樓睇」，仍吸引同區換樓客承接，叫價約1,450萬元，減價112萬元，以1,338萬元成交，減幅約7.7%，實用呎價約15,085元，低市價約5%，原業主持貨約7年帳面獲利237.4萬元，升值約22%。

●將軍澳富麗花園1座高層A室，實用面積410方呎，兩房一廳間隔，原先叫價610萬元，減價10萬元或1.6%，以600萬元連租約易手，實用呎價14,634元。

●將軍澳海天晉5座高層D室，實用面積約514方呎，兩房連開放式廚房間隔，享內園景，以930萬元成交，實用呎價約18,093元，原業主約於2016年4月以約700.1萬元購入，持貨4年帳面獲利約229.9萬元。

●將軍澳中心7月至今錄約20宗成交，按月增逾3成，其中12座中層G室，套三房間隔，實用面積約646方呎，單位以1,030萬元放盤兩星期，獲區內客接洽，議價後減價30萬元，以約1,000萬元成交，實用呎價約15,480元，新買家為家庭客，睇樓兩次即入市自住。

●將軍澳東港城7月錄約9宗買賣，其中5座中層B室，望內園景，兩房間隔，實用面積約466方呎，以750萬元放盤兩星期，即獲區內客接洽，議價後減價40萬元，以約710 萬元成交，實用呎價約15,236元，新買家為首置客，放盤現時仍有租客居住，故在「無睇樓」情況下入市。

－－－－－－

新界區

●西貢碧翠苑6座A室，實用面積1,147方呎，三房兩廳間隔，望園景，原先叫價1,450萬元，減價130萬，減幅9%，成功以1,320萬元連雙車位成交，實用呎價11,508元。

●馬鞍山聽濤雅苑3座中層G室，實用面積788方呎，三房兩廳間隔，享海景，原先開價1,080萬元，放盤1個月，減價120萬，最終以960萬元沽出，實用呎價12,183元。

●馬鞍山新港城F座低層3室，實用面積約338方呎，兩房設計，上月叫價668萬元，直至近日以637萬元獲買家承接，減價31萬元或約5%，實用呎價約18,846元，屋苑本月暫錄約14宗二手買賣，平均實用呎價約17,808元。

●馬鞍山新港城G座低層8室，實用面積551方呎，套三房間隔，開價約890萬元，議價後以808萬元易手，實用呎價14,664元。

●馬鞍山海濤居3座高層C室，實用面積644方呎，套三房間隔，議價後以1,000萬元易手，實用呎價15,528元，原業主持貨3年帳面獲利約150萬元離場。

●大圍居屋雲疊花園6座中高層E室，實用面積約591方呎，三房間隔，由今年6月起開始放盤，已補價自由市場叫價760萬元，經議價後減價25萬元或約3.3%，獲換樓客以735萬元承接，實用呎價約12,437元。

●大圍名城3座北翼高層D室，實用面積739方呎，套三房及儲物房間隔，日前以1,320萬元易手，實用呎價17862元，原業主則於2010年以888萬元購入，持貨10年帳面獲利約432萬元。

●沙田御龍山11座高層C室，實用面積534方呎，兩房間隔，日前以930萬元沽出，實用呎價17,416元，原業主於2008年以521萬元購入，持貨12年帳面獲利約409萬元離場，單位升值約78.5%。

●粉嶺牽晴間7月錄7宗成交，包括12座中層E室，實用面積384方呎，兩房間隔，日前以530萬元獲承接，實用呎價13,802元。

●元朗馬寶花園剛錄得近3年來首宗買賣，單位為1座高層D室，實用面積728方呎，套三房連儲物房間隔，叫價550萬元，剛減至538萬沽出，實用呎價7,390元，原業主則於2017年5月以400萬元購入，持貨約3年，帳面獲利138萬元。

●天水圍居屋天富苑M座低層6室，實用面積650方呎，三房兩廳連套廁設計，日前獲區內首置客垂青，累積減價25萬元，於已補價自由市場以585萬元購入上址自用，實用呎價9,000元。

●屯門康德花園3座高層G室，實用面積363方呎，兩房一廳間隔，日前獲區外首置客即睇即買，以463萬元購入自用，實用呎價12,755元。

●屯門居屋新圍苑B座中層7室，實用面積554方呎，放盤僅三天即以「零議價」成交，已補價自由市場售550萬元，呎價9,928元，新買家為同屋苑客，為鄰近家人居所方便照應而購入上址。

●荃灣愉景新城12座低層A室，實用面積約652方呎，套三房間隔，開價約960萬元放售僅1星期，區內客考慮不久即決定入市，雙方輕微議價後終以950萬元承接自用，實用呎價約14,571元。

●東涌區本月錄得60宗買賣成交，相比上月減少約31%，其中東環6A座低層7室，實用面積483方呎，兩房連儲物房間隔，剛以625萬元成交，實用呎價12,940元，原業主持貨5年，帳面獲利96.7萬元或約18%離場。

●東涌映灣園7座中低層C室，實用面積約548方呎，兩房間隔，享山景，近日終獲買家以660萬元承接，實用呎價約12,044元，屋苑7月至今累錄得約17宗二手買賣，平均實用呎價約11,385元。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626