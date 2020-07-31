【夜市UPDATES】美股倒跌　港夜期低水160點

大型科技股上揚，但無助美股主要股指維持升勢，道指目前轉跌140點或0.53%，報26,173點；標指報3,237點，跌8點或0.27%。納指勉強維持向上，報10,613點，升26點或0.25%。

港股期指夜市隨外圍走勢，目前報24,429點，升128點，低水166點。

隨着大型企業先後公布業績，投資者趁機出貨，加上美國國會和白宮達成後續刺激經濟協議上似乎相距甚遠。

經濟數據方面，美國商務部公布，當地6月份個人開支增加5.6%，勝市場預期增長5.2%，反映解封後經濟活動逐步恢復。另方面，美國上月個人收入續跌1.1%，跌幅大過預期的0.6%，原因是當局提供一次過紓困措施的影響淡化。

【21:30】大型科技股業績理想，美股周五早段做好，道指高開95點，報26,409點，以科技股為主的納指漲158點，至10,746點。

iPhone銷情意外地理想，蘋果公司(Apple Inc.)上季業績好過預期，加上宣布股份「1拆4」，消息刺激股價周五早段突破400美元，報406.21美元，漲5.58%。

消費者上網搶購日用品和緊急物資，亞馬遜第2季純利急增1倍，達破紀錄52億美元，股價早段漲5.6%至3,224.64美元。

社交媒體Facebook(Fb)克服疫情衝擊，第2季純利增長近倍至51.8億美元，勝預期，Fb股價早段漲7.45%至251.92美元。

其他藍籌股業績方面，受低油價拖累，埃克森及雪佛龍上季齊齊轉盈為虧，股價早段分別跌2.08%及4.59%，至41美元及82.31美元。

至於重型機械生產商卡勒彼勒(Caterpiller)第2季純利倒退72%至4.58億美元，收入亦降30%至100億美元，但兩個數字均好過預期，但股價早段挫4.05%至131.19美元。

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